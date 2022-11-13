俄軍全面撤出刻松市，此舉被視為烏克蘭近期迎來最大的勝利之一。這幾天有人拍到，一群俄軍嫂子團從家鄉徒步走到盧甘斯克（Luhansk）地區，與指揮官對峙，嗆聲要他們放過還在前線的丈夫，其中還有一名身懷六甲的女子，頂著寒風，走了將近一週。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《太陽報》（The Sun）報導，越來越多關於重大挫敗被歸咎在「無能指揮官」的消息傳入俄國民眾耳裡，多達70位婦女赤手空拳，決定從邊境城市貝哥羅(Belgorod)徒步224公里到烏東佔領地盧甘斯克（Luhansk）地區尋找摯愛，少數人甚至已經走了整整一週。當他們看到前線指正在整隊的指揮官，忍不住破口大罵「我們不會再信任你了」、「我們不會離開的」、「我眼睜睜地送走我的丈夫，看看有多少人回來…」

婦女們還指名道姓稱，就是尤里耶維奇（Samvel Yurievich）垃圾長官，綁住士兵們的手腳，拿武器抵著他們強迫上戰場；還有一些人躲在死去同袍身體下方裝死，逃過烏軍法眼。

其中一名挺著孕肚的女子戈爾巴堅科(Svetlana Gorbatenko)告訴記者，「天氣越來越糟糕，濃濃霧氣阻擋我們前進，幾乎快被凍死了，但我不會放棄，會繼續往前走。」