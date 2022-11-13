台灣啤酒英熊職業籃球隊13日於天母體育館舉行「全綠以赴」主場開幕周第二戰，在面對台中太陽的比賽中，靠著板凳殺出的老將朱億宗三分球投6中6、飆進30分，以及曹薰襄生涯首度先發拿下18分、12助攻的好表現，一老一少帶領台啤以109比94擊敗對手拿下首勝。

台啤英熊昨日面對海神苦吞敗仗，陣中主將蔣淯安大腿挫傷今高掛免戰牌，因此改由新秀曹薰襄擔任先發主控。這場比賽雙方互有領先，台啤靠著本土鋒線群外圍頻頻開火將比數咬住，前三節打完雙方戰成80比80平手。到了第四節一開始，台啤英熊把握機會打出一波11比0攻勢，也迫使太陽隊喊出暫停。暫停回來後台啤手感依舊火燙，同時也加強防守，第四節讓對手僅拿下14分，順利收下這場比賽勝利。

本場比賽台啤鋒線球員揮別昨天的低潮，全隊繳出三分球4成83的高命中率，黃聰翰外線投3中3拿下12分，李啓瑋也貢獻3顆三分球拿下13分，大勝繳出20分、14籃板。朱億宗則是頻頻在關鍵時刻挺身而出，三分球6投全進，生涯第二度單場砍下30分。

賽後小朱提到這是他第二次有這樣的感覺，出手就是感覺會進。朱億宗是台啤全年長的球員，因此他也特別說到在小安受傷的情況下，自己更有責任要挺身而出，帶領球隊拿下勝利。

全隊最年輕的曹薰襄在小安缺陣的情況下迎來的生涯首次先發，全場拿下18分、12助攻的精采表現也讓楊志豪總教練讚不絕口，他提到：「曹薰襄今天節奏掌握得非常好，而且看著他從跨聯盟交流賽以來一直都在進步，一場比一場打得更成熟。」而針對這場勝利，總教練楊志豪則認為關鍵在於今天本土球員的表現，以及團隊在第四節展現出來的優異防守。