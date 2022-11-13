選舉進入最後階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安大打「夫人牌」，今晚在《台灣啟示錄》的專訪時，他提到，太太在他的人生扮演很重要的角色，也分享了很多小故事，太太石舫亘提到，大學畢業時家裡破產，打亂她的人生計畫，一度有了和蔣萬安分手的念頭，幸好學長開導後才決定繼續走下去，而這位學長就是前國民黨主席江啟臣。

蔣萬安說，太太在他的人生扮演很重要的角色，從念書、求學或到國外工作，一路陪伴支持是很重要的力量。而兩人學生時，最常約會的地點是圖書館；石舫亘說，當時蔣萬安有他的人生路要走，沒想到家裡經濟變故，無法考外交官，必須找工作，加上蔣萬安有人生的進程，有跟學長討論，可能不會常碰面，是不是不要把愛情放在人生的這個時候。

石舫亘表示，幸好有學長鼓勵她，學長當時說人生就是有關卡要過，現在跟蔣萬安的狀態很穩定，感情很好，其實很多方式改變現在的生活，而那位學長就是政大外交系的學長江啟臣。蔣萬安表示，自己完全不知道當年差點被分手，也不知道江啟臣原來是扮演很重要的角色。