近年大陸男網缺乏頂尖好手，日前又爆出球員打假球的醜聞，ITIA（國際網球誠信機構）近日官方宣布，大陸21歲男子網球小將鄭保羅已經被禁賽，雖然並沒有確切指控，但可能與涉嫌打假球有關，禁令從10月27日就已經開始生效。

鄭保羅多半靠著男雙比賽打出成績，目前世界排名來到529名，但男單只能排在千名之外，也因為表現並不是太出色，所以鄭保羅只能在級別較低的賽事登場，沒想到對他來說更殘酷的還在後頭，ITIA近日表示，鄭保羅被禁止參與有關被ITF（國際網球總會）認可的網球賽事。

鄭保羅最後一場出賽是10月24日在埃及舉辦的賽事，當時他單、雙打都在第2輪止步，隨後就爆出鄭保羅涉嫌打假球，目前正在接受調查當中，若指控屬實，鄭保羅的網球生涯可能已經結束。

El tenista chino Baoluo Zheng es suspendido provisionalmente en espera de cargos de corrupción, así lo confirmó @ITFTennis. https://t.co/S3OexztPOX — InsurgentePress (@InsurgentePress) November 12, 2022

2座大滿貫單打冠軍的退役女單好手李娜，正在網壇打拼的張帥及冉冉上升的新星鄭欽文，大陸女單好手近年穩定產出，而在競爭激烈的男子網壇當中，大陸至今尚未有男單選手能夠突破世界前100位，更別說是在大滿貫贏下1場比賽，因此鄭保羅涉嫌打假球的消息傳出，可能將重挫大陸男子網壇的士氣。