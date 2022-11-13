民進黨台中市長候選人蔡其昌今天晚上也在大里舉辦造勢音樂晚會，行政院長蘇貞昌南下相挺，蘇貞昌說，這次投票將決定台中未來如何發展，「三個城市三件事」看出盧市府重大建設「沒進展」、「被超車」，「選好人才才有好將來」，為了台中的發展大家要支持蔡其昌，讓台中改變。

蘇貞昌說，選舉剩最後12天，這次投票要決定台中要怎麼發展，他用「三個城市三件事」讓大家檢驗、比較後再做判斷。首先，他做行政院長以來已經核定7個科學院區，台中中科二期今年1月核定，跟即將動工嘉義及屏東園區同時核定，經費447億元是7個中最高，但至今都未進行，都市計畫未審查，用地取得至今0進度，其他縣市「搶緊緊」，台中市卻「一動也不動」。

蘇貞昌說，第二件事是對工商業很重要的會展中心，台南會展中心2016年8月獲行政院核定，今年4月啟用；高雄會展中心2018年跟台中同時獲得政院支持，桃園2019年獲行政院核定，明年9月完工。台中會展中心西側展覽館至今毫無進展，其他城市都在拚，台中不努力就被別人超車。

蘇貞昌表示，第三件則是捷運藍線，林佳龍2018年通過可行性評估，盧秀燕上任後改站址、改路線，取消人流最多的站，經費暴增近330億元，一拖就拖了4年，反觀高雄市長陳其邁補選上任後「2年拚4年，4年4條線」，至今已經通過3條捷運線，黃線今年10月底動工、紅線延伸至路竹今年1月動工、紅線延伸至林園最快今年底動工，盧秀燕「4年輸2年」。

蘇貞昌說，比較這三個城市三件事，每件事都對台中很重要，公文有憑有據，大家可以把這三張圖印給台中市民比較，市長不是選來「你好、我好、大家好」，是要跟中央爭取、對話、實際做事。台中若不快換市長，會不斷被其他城市「超車」，選好人才才有好將來，為了台中的發展要支持蔡其昌，讓台中改變。