針對苗栗縣的體育發展，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦表示，「運動員企業冠名贊助培育計劃」邀請企業與苗栗縣的運動員一起成長，把名聲做給企業，把榮譽留在故鄉；他更強調，苗栗將會是運動大縣。

鍾東錦今(13日)在臉書粉專貼文表示，我們的運動夢，在選戰的吵鬧聲中很多人都忘了，但他還記得。」去年二月，他到台北去看苗栗高商的球賽，那一場比賽，我們贏的很辛苦，隊長還因賽受傷中途離場，但苗栗小將們硬是扛住壓力，贏得了最後的勝利。一年半後的選舉場上，他們吵、他們鬧，但如果他們在面對苗栗運動發展困境時，也能這麼努力積極，他想我們的體育發展一定可以更好。

鍾東錦接著指出，民進黨競選口號喊得震天價響，但永遠都是雷聲大雨點小；運動員的生涯發展沒有政府的支撐，結局就會是優秀選手別無選擇，只能入籍外國被海外挖角，即便放諸到苗栗縣的運動發展，也是一樣。

鍾東錦認為，受限於前朝負債六百餘億，苗栗的財政捉襟見肘，對於運動選手的支援有限。許多優秀選手在畢業後只能遷移戶口，到別的縣市繼續追求體育資源，以成就他們的運動員夢想。沒錢出國比賽，或穿著破舊球鞋出賽，時有耳聞，這都什麼時代了，對於苗栗運動員的困境，他無法忍受。

鍾東錦表示，他有很多企業家朋友，會願意跟他一起支持體育運動。他們要向這些成功企業尋求合作，不是為了營利、不是為了企業的擴張，而是邀請企業與苗栗縣的運動員一起成長，把名聲做給企業，把榮譽留在故鄉，「運動員企業冠名贊助培育計劃」，政府敢開口，企業一定樂意共存共榮。他強調，苗栗將會是運動大縣，一起打贏運動這一仗，苗栗願景，前程似錦。