「台中動起來」造勢晚會前進大里！民進黨台中市長候選人蔡其昌13日晚上於大里區振坤宮舉辦「台中動起來」造勢晚會，現場湧入逾千位民眾支持。蔡其昌向鄉親細數他的政見，更表示剩下13天，他會繼續說，說到「凍蒜」那天，呼籲鄉親把台中的進步贏回來。

造勢晚會包含立委何欣純、市議員陳世凱、林德宇、李天生、市議員候選人張芬郁皆現身相挺，連高雄市立委邱議瑩也跨市到場擔任主持人。現場民眾奮力揮舞旗幟，蔡其昌在一片「凍蒜」聲中上台，蔡其昌表示，就算他說到「燒聲」也要繼續說下去，剩下13天，他會繼續說，說到「凍蒜」那天，

蔡其昌表示，他的聲音是7個多月以來，走遍台中625里，說盡850場大大小小演講所致，這是他的認真，也是他對鄉親最大的誠意；市長選舉，要勤走角落才聽得到市民心聲，如果這麼驕傲，不願意和大家拜推託，就聽不到市民心聲，所以他認真走、認真拚，作照顧基層市民的市長。

蔡其昌向鄉親細數他的政見，首先要提高敬老愛心卡預算、長照關懷據點預算增加；爭取國中小營養午餐免費，且吃得更健康；建設社會住宅8000戶，減輕年輕人負擔；加速工業用地開發，讓工商企業使用等。

蔡其昌說，大里區的建設不能再拖，他承諾大里的鄉親要整治河川，打造30公里水岸綠廊，增加民眾休憩運動的空間，同時在每個公園設置親子廁所、小孩專屬洗手台，打造親子友善公園，讓台中變成「人本」城市；此外，他要爭取捷運4年核定，也要讓捷運能通到大里。

蔡其昌也表示，剩最後13天，他會繼續一步一腳印，即便說到沒聲音，但他很堅定，因為他知道台中市民期待他來改變，讓台中的大建設起步，讓小市民的的心聲和辛苦有所回應，呼籲鄉親要「作伙拚、作伙走」，把台中的進步贏回來。