民進黨桃園市長候選人鄭運鵬上網路節目接受媒體人黃暐瀚專訪，鄭運鵬說，從他參選以來就是以會贏的企圖心在參選，也提到對於蔣萬安辭掉立委選台北市長對他而言並無造成壓力，他也預估自己能拿到超過50萬票並勝選，當上桃園市長後第一件想做的事情是盤點需要照顧的弱勢族群，

對於蔣萬安辭立委，鄭運鵬說，蔣萬安說是展現決心，他認為應該第一天就辭，為了選舉需要最後一把，以台北市結構而言，應該是第一天就辭才叫決心，現在辭對施政、對市民沒有幫助，只是多一個新聞，看不出來這個決心為何要在前幾天才發生，他也說自己並未因此感到壓力。

鄭運鵬也說，他預估年底大選今年民進黨與國民黨拿下的縣市可能一半一半，而民進黨在桃園市長選戰經歷換將，之前又有桃園治安問題的爭議，鄭運鵬說，黨內前輩的決定他都尊重，雖然這次選舉是徵召，但過程中都有協調，出來的人都是一時之選，對於鄭寶清的參選只能給予尊重，對於這次的選戰也只能說這是個變數。

桃園市長之戰選情膠著，外界大多評估為五五波，鄭運鵬則預估自己有信心能拿下超過50萬票並勝選，也說當上市長第一件事就是要盤點需要照顧的弱勢，包含單親家庭與罕病兒童等。至於台積電要落腳桃園，鄭運鵬也強調民進黨政府和他在這過程中給予協助，未來當上市長後也會持續期盼吸引更多高科技產業落腳桃園，不會像對手張善政一樣只會唱衰，會給予這些護國群山明確的期程時間以及實質上可以給予的幫助。

對於曾經在大陸經商曝光的中國台灣文件，鄭運鵬強調，這是自己的一個經歷，他是公開接受檢驗，但這是去大陸經商企業都會碰到的問題，是需要突破的困境。鄭運鵬也說，桃園的進步不能回頭，相信桃園有過半的市民想要桃園施政延續，在4個候選人當中，他是唯一有這條件可以做到這件事，也會讓桃園持續運轉進步。