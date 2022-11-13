長時間低頭使用手機容易造成頸椎問題，有網友在臉書上傳一張男子坐在椅子上滑手機的照片，不過他的坐姿卻讓原PO直呼「不符合人體工學」，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛關心男子的健康，不過貼文卻意外釣出本人比讚回覆「我沒事」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享了一張驚悚照片。只見畫面中，一名男子坐在椅子上低頭滑手機，不過他的頸椎彎曲程度超過一般人，背部看似嚴重駝背，踡縮成大大的C字型，讓原PO直呼「不符合人體工學」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言關心男子健康，「蝸牛」、「黃金比例」、「看到這張圖第一個想到矯正自己現在姿勢的請舉手」、「身為媽媽的我看了很擔心…純粹關心他的骨骼脊椎」、「其實說不定是生病了，這樣po出來不太好，以前住院時隔壁床的弟弟就是脊椎側彎接近90度的患者」。

不過卻意外釣出本人比讚回覆「沒事，各大網友我在這裡，我天生軟骨頭不用你們擔心，我也沒生病」、「你們這麼在乎我的話，一個人轉一塊錢讓我去做整骨手術」。