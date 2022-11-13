民進黨台北市長候選人蔣萬安今在專訪節目《台灣啟示錄》上，大談自己家世背景，蔣萬安說，這個身分對他來講的確是一個光榮，當然也是一個責任；他也提到，其實過去家人沒有提過跟蔣家的關係，只記得在國小時，經國先生過世，那時在學校，下課要衝去操場玩，卻被老師攔下來說，你的阿公過世了， 但當時也沒有什麼特別的感覺。

蔣萬安說，在念書、整個求學過程，其實都跟一般人一樣，同學也是這樣子看待，也是跟同學去補習，國中的時候也跟大家一樣，念書到很晚，然後準備聯考的時候，大家心情都很緊張。

蔣萬安指出，然後高中的時候一樣，高一、高二參與社團，然後到館前路補習，或是跟女校聯誼等，其實沒有什麼不同，不過，他坦言，到了大學以後，因為唸的是政大外交系，同學當然多少會覺得可能身份比較不一樣，開始會比較來談這個事情。

蔣萬安也提到，第一次參選立委的時候，有一次去市場掃街拜票，投入初選之後隔幾天，用A4的紙印上蔣萬安三個字，用別針別起來，太太也是，結果到了市場攤商其實也不知道蔣萬安是誰。

他說，對一個素人來講，沒有知名度是很吃力也很辛苦，但不可諱言，所以其實都不會知道是蔣家第四代。