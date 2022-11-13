近日高階警官驚傳勾結跨國洗錢集團案件，震撼全台，也對警界形象造成重大打擊，甚至招待所監視器畫面外流，發現警大校長陳檡文等多位高階警官都涉入其中，對此一名自稱吹哨者的李姓男子13日晚間出面澄清「絕不是我」，指控郭哲敏勢力廣大，帶風向推給自己，非常害怕。

刑事局月初破獲北台灣大型洗錢犯罪集團，待補多名嫌犯，其中還包括了澎恰恰金主、新北蘆洲角頭林秉文，而幕後主嫌、名模錢帥君丈夫郭哲敏，卻疑似在警方動作前知悉風聲，早一步潛逃出境。隨著招待所影像曝光，接連爆出警察大學校長陳檡文、中山偵查隊長林弘基、警政署政風室主任黃錦秋及承辦案件的新北地檢署檢察官王涂芝，都曾受招待至北市信義區88會所。

自稱吹哨者的李姓男子，表示當初確實是他檢舉，也被洗錢集團主嫌郭哲敏打斷腿，但招待所影片並非他外流。(圖／爆料公社)

有媒體報導，集團中一名成員在2月時向警政署舉報郭哲敏，但在此之前因A走郭哲敏2億元，被打斷腿趕集團，離開後將監視器影片存檔複製帶走，因此懷疑就是這名成員將影片外流。

自稱吹哨者的李姓男子，晚間在爆料公社PO長文、並自拍影片還原事件始末，他表示自己就是媒體報導中被打斷腿的小弟，並附上驗傷單佐證，他指出，當時曾被郭軟禁在大直香榭花園酒店好幾天，威脅家屬拿錢贖人，被打斷左腿，才會去政風室投訴郭，但澄清自己沒去過88會所，也沒有複製影片。

李男更質疑，郭哲敏人脈廣闊，黑白通吃，神通廣大，好不容易找到願意伸張正義的檢察官與警官接手辦案，為何僅憑一段文字，就將檢察官與黃主任調職，質疑是否郭哲敏拖慢偵辦進度的手段，更指出看到用心辦案的全被調職，自己現在非常恐懼，再次強調外流影片的不是他，若有黑社會上門威脅，會隨時更新影片報告新進度。