「帕泰家」最具特色的是泰式炒河粉，圖為軟殼蟹炒河粉(上)與湄南大蝦炒河粉(下)。(豆府餐飲集團提供／陳韻萍合成)

歡慶高雄店開幕，即日起加入品牌官方LINE，前1500名有機會領取到免費的手標泰式奶茶兌換券。(豆府餐飲集團提供)

11月15日至19日，高雄人限定，點購雙人組合餐，原價228元的「冬蔭功海鮮湯」可享半價加購。(豆府餐飲集團提供)

「帕泰家」主廚推薦必吃的包括甘藍手卷(左順時鐘排列)、厚工芋香金磚、熟成風乾牛肉。(豆府餐飲集團提供／陳韻萍合成)

11月15日至30日，台北、新竹、台南門市4人同行用餐，憑粉絲團活動截圖就送「椰子冰淇淋」料理兌換券。(豆府餐飲集團提供)

後疫情「食」代，餐飲業紛紛動起來，迎接疫情後的復甦商機。以韓式餐廳聞名的豆府餐飲集團，旗下蟬聯5年泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」，11月15日正式進軍高雄。歡慶新店開幕，業者祭出多重優惠吸客，包括免費喝泰式奶茶、冬蔭功海鮮湯5折優惠、「南薑綠咖哩雞」等料理兌換券免費；台北、新竹、台南門市，4人同行就贈「椰子冰淇淋」料理兌換券1份。

連5年泰國米其林必比登推薦 炒河粉必吃

「帕泰家」曾榮獲2018到2022年泰國米其林必比登推薦，品牌最具特色的是泰式炒河粉，主廚以18種辛香料製成秘製醬汁，搭配Q彈河粉、新鮮食材，透過精準的火候翻炒，帶出獨特的風味層次，上桌後淋上檸檬提味，擄獲不少吃貨的心。「帕泰家」堅持以繁複的烹調工法展現米其林料理的精緻度，對料理不可或缺的靈魂醬汁要求更是嚴謹，強調每種料理需搭配專屬醬汁，透過不同醬汁的巧思來襯托料理主體。

三道必吃經典佳餚耗時費工 吃貨不能錯過

此外，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪）的「帕泰家甘藍手卷」是業者極力推薦的必吃料理之一，將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調羅望醬料一次捲起，一口就可嚐到爽脆口感和獨特的清新香氣，讓人一吃難忘。業者自豪：「這是其他泰國餐廳吃不到的經典美味。」

「厚工芋香金磚」則是極罕見的費工料理，豆腐壓碎後放入香菇絲、芋頭塊，蒸熟後切小塊入油鍋炸到金黃色澤，搭配主廚以羅望子汁與棕梠糖、辛香料一起熬煮的醬汁，層次豐富。而「熟成風乾牛肉」以泰式香料醃製4個小時增添風味，高溫酥炸更能帶出牛肉本身的味道與嚼勁，同樣是業者推薦必吃的招牌菜。

1500杯泰奶免費送 高雄人半價喝冬蔭功

歡慶「帕泰家」高雄新店開幕，業者祭出多款優惠吸客，即日起加入品牌官方LINE，前1500名有機會領取到免費的手標泰式奶茶兌換券。此外，11月15日至19日，連續5天出示身分證證明是高雄人並點雙人組合餐，原價228元的「冬蔭功海鮮湯」可享5折優惠，只要114元即可加購，每日限量100份。新店優惠一波波，緊接著11月19日起連續12天，兩人同行不限消費金額，加入官方粉絲團，憑活動截圖還可領取「涼拌金沙青木瓜」、「南薑綠咖哩雞」雙料理兌換券。

不住高雄的民眾也同享開幕慶優惠，11月15日至30日，台北、新竹、台南門市，4人同行用餐，憑粉絲團活動截圖就送「椰子冰淇淋」料理兌換券1份。