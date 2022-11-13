民進黨主席、總統蔡英文近日四處奔波輔選，尤其對台北市長候選人陳時中與桃園市長鄭運鵬，更是在短時間內多次站台力挺。但媒體人張禹宣指出，蔡英文為黨主席保衛戰拚老命，這些努力能號召到的只是基本盤，補不回鄭運鵬「中國鵬」造成的殺傷力，與失去的年輕票源。他酸鄭運鵬不但沒能止血還開了另一個大洞，一旦被年輕跟中間選民認定成笑話，就再也回不去了。

「蔡英文的桃園8度輔選，也抵不過鄭運鵬一台『made in china』的時光機。」張禹宣今(13日)在臉書發文表示，蔡英文拚了老命的輔選桃園，只差沒把總統府給搬了過去，為的當然是自己的黨主席保衛戰，不過這些努力能號召到的只是基本盤，卻也補不回「中國鵬」與小時候看「魔獸」，這兩者所造成的殺傷力，與失去的年輕票源。

張禹宣說，反過頭來問，請問鄭運鵬上台至今開口閉口除了批評對手，與把鄭文燦掛在嘴邊，還做了些什麼？答案是沒有。擔任數屆立委，唯一被大家記得的只有鋼彈、COSPLAY、看漫畫，這次選到目前為止的記憶，就是中國台灣鵬，還有連魔獸到桃園這麼大好的機會，都能蹭到翻車。

張禹宣指出，今天桃園本來民進黨是勝券在握，誰知先是來了一個林智堅元氣大傷，本想止血換個鄭運鵬穩紮穩打，殊不知是又開了另一個大洞，從民調上本來的優勢、到拉鋸再到落後，這才是蔡英文疲於奔命的原因。

「但再怎麼努力，也只能刺激死忠仔投票率增加」，張禹宣強調，因為一旦被年輕跟中間選民認定成「笑話」，就如同瑞凡，再也回不去了。