聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正於埃及召開，「世界氣候高峰會（WCS）」今年度特別邀請國泰金控董事長蔡宏圖擔任峰會講者，也是13年來首位來自台灣的開場專題演講嘉賓。

WCS峰會為促進官方與企業深化合作之COP週邊的首要論壇，匯集國際重要永續領域專家學者、機構投資人、國際規則制定者分享前瞻觀點。

國泰金控13日表示，取得獨家直播WCS峰會週邊會議，與台灣民眾同步掌握國際氣候最新趨勢，並結合已舉辦第六年的「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，攜手證交所11/13～14透過國外現場轉播、國內實體論壇等模式，與大家一起走入世界。

蔡宏圖在「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」（Financial Transformation - Investor Innovation for Real Economic Impact）的開場演講中，提出三個重要觀點：首先，我們需要金融創新，如混合型融資（blended finance）成為主流方案，國際間透過開發基金、開發銀行提供信用增強與優化商業條件，兼容公共支持與民營資金，提升氣候創新投資與放款案件的可行性，合力尋求淨零轉型及社會難題的解方。

其次，機構投資者可透過資產管理人管理永續投資，以獲得在地投資洞察與專業建議。而關注氣候敏感產業的撤資趨勢，企業及金融機構應就擱淺資產謹慎評估，及早採取風險管理與轉型計劃。

第三，淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要。全球經濟的不確定性和地緣政治風險使決策過程更加艱難，因此，在創新過程中，保持熱情是至關重要的。

國泰金控表示，同一論場的三井住友信託資產管理社長David Semaya，特別提到國泰金控並呼應國泰董事長的專題，提出永續確實是企業的核心ESG應該將重心放在資源整合，政府、商界等都必須共同承擔與參與。