武打巨星成龍曾拍攝無數經典影視作品《警察故事》、《西域威龍》、《燕尾服》、《神話》、《尖峰時刻》等，不但在兩岸三地擁有高知名度，甚至遠赴海外拍戲，在歐美地區也有不少人認識，名聲享譽國際；近日成龍參加金雞獎頒獎典禮，不料椅子卻突然故障，讓成龍彎腰親自修理，畫面引起討論。

成龍日前去參加金雞獎，卻被發現台下的成龍站起來彎腰調整椅子，旁邊的演員張涵予和陳道明注意到之後也伸手幫忙，不過弄了許久還是沒有成功讓成龍坐下，連一旁的劉德華都探頭查看是怎麼回事，這段十幾秒的影片上傳之後掀起許多網友的討論：「傢俱的復仇」、「可能是龍哥職業病犯了，總想拿起椅子玩玩」、「在第一排撅屁股修椅子笑死我了哈哈哈」、「工作人員還不趕緊上去看看」、「三人一起研究椅子」。

這次成龍代表主演電影《龍馬精神》現身金雞獎特別活動「歲末雅集」，他在現場談到演出經歷一度淚灑現場，直言「沒有當年的拼命就沒有今天，也沒有限在的成家班」，電影《龍馬精神》除了成龍還請來武打演員吳京，兩人首次合作，片方曬出兩人一同吃飯的影片，吃飯的同時不忘看桌上的劇本，可以看出相當敬業，未播就引起話題。電影《龍馬精神》除了有成龍和吳京兩大看點，還有熱門小生郭麒麟，主演作品《贅婿》是口碑好劇，飾演成龍女兒的是女星劉浩存。