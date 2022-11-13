P. LEAGUE+台灣職業籃球聯賽第三季正式開戰，台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強擔任13日開球嘉賓，為「福爾摩沙台新夢想家」於台中主場的開幕戰打氣，台新夢想家連日對上高雄17直播鋼鐵人、臺北富邦勇士，台新球員們憑藉「認真」奮戰的精神，開季就奪下首勝，展現「可以」贏球的決心！

台新銀行表示，今年邁入30周年的台新銀行，持續用行動支持來支持國內職籃，連三年冠名贊助球隊「福爾摩沙台新夢想家」，展現支持台灣職業籃球發展的決心，期待透過企業資源挹注，共同打造最佳的職籃觀賽體驗。

尚瑞強表示，台新夢想家於上個賽季打進季後賽，雖未能晉級，不過季外積極進行補強，新賽季更喊出「可以」作為球隊年度精神口號，表現出正向堅韌的團隊文化。在周末與富邦勇士的職籃金控大戰中，成功獲得球迷高度關注。

尚瑞強說，台新贊助體育賽事不遺餘力，多除了台新銀行，台新人壽、台新證券亦會繼續與夢想家並肩，加入挺職籃的行列，未來陸續推出一系列主題周活動，分享好康給球迷。台新也會在新賽季中，積極導入數位金融服務進到球場，以金融生態圈來串聯線上及線下活動，更會於賽事期間贈送台新Point等好禮，讓民眾可透過Richart Life App或Richart Mart兌換使用。