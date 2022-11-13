2023第14屆台中市十大伴手禮得獎名單，13日揭曉，由副市長令狐榮達頒獎表揚，其中財團法人瑪利亞社會福利基金會－「Merry Young快樂襪」，除獲列十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及最佳新人獎。「蒙恩聽障烘焙坊」也拿下首獎及最佳新人獎兩項大獎，成為最大贏家。

令狐榮達表示，市府每年舉辦十大伴手禮選拔，不僅透過最美味、獨具特色的伴手禮宣揚台中新創與傳統融合的送禮文化，更不斷推陳出新的伴手禮吸引全台民眾到台中朝聖觀光，搭配當前正如火如荼舉辦的第四屆台中購物節，相信今年消費登錄金額能再創新紀錄，突破300億元，讓更多人願意到台中來消費，發揮良好行銷成效。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，台中市十大伴手禮舉辦至今，已有14屆，從過去票選出十項首獎商品，這屆擴大頒贈43個獎項，產品類別包羅萬象，涵蓋傳統糕餅、各式飲品、創新烘焙、生活小物等，歷經重重關卡脫穎而出的商品，也彰顯台中伴手禮樣樣優質、每項必買。

此外，入圍百大「好禮標章」商品，也是品質保證，民眾可放心採購兼具美味、實用與食品安全的伴手禮。

工策會說，今年十大伴手禮首獎分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製菓、璽氏工坊、一覺吐司、仙園海鮮會館、東園食品行、實心蛋捲、Merry Young快樂襪，及WOOD MU悟得木。

金口碑獎分別為陳允寶泉、旅禾泡芙之家、歐客佬精品咖啡、法布甜、小林煎餅；現場人氣獎分別為陳允寶泉、歐客佬精品咖啡、Merry Young快樂襪；網路人氣獎分別為旅禾泡芙之家、星野製菓、綠色傑森。

評審團大獎包括阿薛甜甜、青鳥旅行、良實糧食、法布甜、陳允寶泉；農特產精品獎分別為檸檬森林、霧峰區農會─黑翅鳶、大安區農會─飛天豬。

工策會指出，鼓勵新店家踴躍參加十大伴手禮選拔，最佳新人獎增額錄取共計14名，包括蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製菓、璽氏工坊、一覺吐司、東園食品行、實心蛋捲、美美心港式飲茶、激旨燒き鳥、九合北平烤鴨、Merry Young快樂襪、WOOD MU悟得木、木筆家，及綠色傑森。