崔慈悌／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中今晚出席音樂會大打「溫情牌」，透露在市場拜票時，他碰到一位老先生緊握他的手要他加油，眼淚滴了下來，「我也趕快轉過頭，因為我的眼淚也就要滴下來」。他也向妻子孫琬玲表達謝意「防疫900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，我要現在跟妳講說：謝謝」。

陳時中今晚出席「唱咱的歌，行咱的路-阿中感謝音樂會」致詞時表示，2017年2月，在蔡總統的邀請下，他接下了衛福部的部長，5年多來持續推動長照2.0、0-6歲國家養、C肝根除、不孕症的補助等等工作，「每一件都很困難，但我們都沒有被難倒」。

他強調，兩年多前，新冠疫情爆發，他接下防疫指揮官的工作，雖然疫情很嚴峻，但是我們沒有被打倒，不但沒有被打倒，反而透過全民共同的努力，讓台灣在世界的舞台上，站得比人高，也看得比人遠。他參與公共事務，只帶著一個信念，就是讓台灣成為溫暖與希望的國家，「這也是我來參選台北市市長的信念」。

陳時中指出，參選以來，他在台北市各地方的市場、廟口與市民朋友相見歡。大家除了向他表達過去兩年多來，我們一起守住台灣的感動，更多的是表達對他的期待，期待我能夠在未來4年到8年的時間，真正為台北帶來改變。

他提到在市場上的時候，他曾經碰過一位老太太，跟他講要寫LINE給他，但老太太寫字不太行，所以她跑來跟他講；他也曾經碰到一位老先生，緊握著他的手說「你要加油」，他點點頭，老先生講了三次「你要加油」，然後眼淚就滴下來了，他也趕快轉過頭，「因為我的眼淚也就要滴下來」，但是他知道有這麼多人我們都站在一起，他就有信念能夠繼續努力。

他批評對手，從這場選戰開始的第一天，就在操作仇恨的議題，為了選贏，再難聽的謾罵、再虛假的謊言都說得出口。但是，他心中沒有仇恨，「跟我站在一起的好朋友，也沒有仇恨，我們帶著希望，今天站在這個舞台上，一起唱著溫暖的歌」。

陳時中指出，這兩天，他有聽到競選者說「台派霸凌」，他心裡覺得很納悶，難道全台灣還有人不是台派嗎？主權、選舉都過這麼久了，台灣還有人認為說，他不是台派，那就加油，加入台派吧，為台灣努力，台派很容易，台派就是愛台灣而已啦。他們這樣講，是有被壓迫的幻想，用撕裂的手段。

他強調，選舉輸贏當然很重要，關係到幾年一個政府的發展，但是選戰總會結束，大家候選人都應該要思考，在這個過程中，我們為了這個城市、為台灣社會留下了什麼？他想要告訴對手，選後，大家會看到，有的人留下了一句又一句醜陋的謊言，「而我與音樂界的好朋友，留下了一段又一段優美的旋律」。

他提到，事情到了越緊張，越緊迫，競爭到了越激烈的時候，我們就能看到一個人真正的本性，選舉剩下12天，大家仔細看，看這些候選人他們人格的本性到底怎麼樣，普通時候很會假，但是到緊張的時候，本性就會露出來，好好觀察他們的本性，但他還是要拜託大家，縱使看出這些本性，但也不要仇恨對方，選舉絕對不是用來撕裂的，選舉是用來團結、進步的。

他也向妻子孫琬玲喊話表示，防疫900多天加上選舉100多天以來，「我從來沒有謝謝過妳，我要現在跟妳講說：謝謝。謝謝妳對我的包容，也謝謝妳對我的支持，我才有這個力量繼續往前走，謝謝，謝謝大家，謝謝妳」。