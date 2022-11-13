謝祖武出席「愛長照—星雲計畫」活動，分享自己照顧母親的經驗。（黃雯犀攝）

謝祖武今（13日）出席「愛長照—星雲計畫」啟動活動，分享照顧失智症母親10年來的心路歷程，他說母親的狀況，可用每況愈下4個字形容，讓他跟太太在照顧的過程中受盡煎熬，甚至還差點引爆婚姻危機，他坦言，「我太太提出離婚，她有什麼義務要為婆婆犧牲人生？」兩人經過徹夜懇談後才成功挽救婚姻危機。

謝祖武說，母親剛開始得到失智症時，像回春一樣體力好的可以連走兩個捷運站，只為了要去找他父親，但其實他的父親已經不在了，母親的記憶卻一直停留在從前，「她永遠記得我國中數學作弊55分，打了我55下，卻不記得我拍戲」。而母親在確診後有一段時間生活作息變得日夜顛倒，晚上就像蝙幅俠一樣，一不注意就要擔心她不見了，全家人生活都被打亂，他曾想把家門鎖起來，但覺得良心過不去，後來只好在家裡裝攝影機。

他分享母親剛確診時，家人們輪流照顧，但半年多之後，重責大任全落在他和太太身上，他因為要工作賺錢，由太太擔任主要照顧者，但是他的太太也感到負荷不了，曾提議離婚，當晚他和太太懇談，他笑說，自己就是完全傾聽，太太說完還大哭了一場，他這才發現太太不是不願意照顧，而是需要喘息，他立刻要太太返回屏東娘家住幾天，那幾天由他請假照顧媽媽，他這才也發現協助母親如廁、搽澡都讓他尷尬，去買紙尿褲時不知道尺寸，也不知道鼻胃要兩截還是單截。他體會到原來付錢的不是最大，照顧者才是最大。

他說自己當初沒有應對之策，現在有「愛長照」這樣的平台，所以特地前來站台支持星雲計畫，他也建議大家，「養老防老」四個字放在成語字典裏就好，要學會向外求助，從正確的平台取得資訊。