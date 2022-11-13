落跑的地下匯兌集團主嫌郭哲敏所引發的「招待所之亂」，連日在檢警調司法圈中，成為熱門話題。內政部長徐國勇日前表示，警大校長陳檡文被控部分，交由內政部政風處調查。雖警大與警政署為平行單位，但因《警察人員與特定對象接觸交往規定》係警政署頒定，內政部仍請警政署督察室「協助」約詢相關人士。根據媒體報導，2017年與陳一同進入招待所的業者林秉文、林彥廷，都否認現場有陪侍小姐，均稱是「友人之妻」與「餐廳外燴服務生」，強調他們認識的高階警官，不可能違紀亂來。

不過，13日晚間警政署督察室發出聲明指出，本日媒體報導台北市信義區「八八會館」招傳播妹陪酒新聞，警政署澄清，10日下午本署督察室係秉承內政部政風處之意旨，前往釐清該私人招待所是否為不妥當場所，及訪詢2位林姓當事人查證他們是否為「特定對象」交往，並無查訪傳播妹情形，有關本案仍由內政部政風處調查中。

這波招待所之亂引發的公務員違紀風波，警大校長陳檡文最早中槍，接著是北市偵查隊長林弘基與黃錦秋、王涂芝2名女檢察官。

本月8日，警政署函覆時代力量立院黨團，且署長黃明昭公開受訪，表示經督察室調查，並無陳檡文當年事前申請與事後報備的相關書面資料，被解讀成是打臉勇赴招待所「情蒐白狼」的陳檡文。

10日，督察室再受內政部政風處之託，約詢2017年8月24日陪同陳一起進入招待所的2名業者，2人都強調現場很單純，電梯口被拍到的女子，其實是已在樓上餐廳等候的友人之妻，該友人據說是馬來西亞富商；而跟在他們後面進入招待所的，則是辦外燴的餐廳服務生。

這場陳檡文口中的情蒐晚宴，並非如前立委指控的，有什麼傳播妹陪酒等不可告人之事；實則是外籍富商和有賭博、操控打假球紀錄的業者與高階警官之間的敘舊聯誼，交流彼此朋友圈近況，一切合法、合乎規定、合乎常情。

正如現為必礦科技公司總裁的林秉文日前記者會所言，誰沒有朋友，「難道都不能吃飯嗎？」輿論真的別亂扣帽子。

全案內政部政風處還在調查，日前徐國勇也被解讀，似乎表露了對陳案的心證。他感嘆，刑警真辛苦，為了探情資，有報備的前提下，泡茶、吃飯「在所難免」。