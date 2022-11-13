國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）13日走訪茂林區，她與民眾互動，請大家支持3號候選人柯志恩。（柯志恩競辦提供／林瑞益高雄傳真）

國民黨高雄市長候選人柯志恩13日下午到茂林區參加黨籍議員候選人林榮昊茂林後援會成立大會。現場數百位民眾出席，支持者從柯志恩入場到坐定位前持續高喊凍蒜，炒熱氣氛。

茂林區長宋能正、區長候選人趙文耀以及立委孔文吉服務團隊都出席成立大會。柯志恩表示，林榮昊雖然來比較晚，但絕對會是最優秀的候選人。

柯志恩打趣地說，許多年輕夥伴都很喜歡聽林榮昊唱歌，甚至說林榮昊應該到演藝圈發展，不過，演藝圈已經有很多人才了，國民黨不能沒有林榮昊。一語獲得台下民眾的掌聲。

柯志恩指出，林榮昊對青年議題與學貸議題都非常專業，林榮昊也極力為原鄉部落的青年發聲。包括前陣子的柬埔寨議題，許多原民因缺乏經濟能力而受騙，林多次發出不平之聲，認為政府沒有照顧好人民，致使人民鋌而走險。

柯志恩還說，除了地方政府之外，在立法院國民黨多位優秀的原民立委，爭取對原鄉建設，以及在政策上的努力。柯志恩也承諾，未來領導高雄，絕對會對原鄉的照顧更加完善，這也是她即便行程滿檔，仍要抽空到茂林的最大原因。