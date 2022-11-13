持續提供優生、優養之育兒環境，是金門縣政府重要施政目標，逐步完成「一鄉鎮一親子館」之願景(圖／金門縣政府提供)

為感謝烈嶼鄉西方社區發展協會協助佈建烈嶼托育資源中心，縣府特別頒發感謝狀(圖／金門縣政府提供)

金門縣烈嶼鄉首座托育資源中心(生態館)於今(13)日正式啟用，縣長楊鎮浯在社會處長董燊與烈嶼鄉長洪若珊陪同下主持揭牌典禮，該場館以生態為主題，打造一系列生態相關設計，未來將提供烈嶼地區0-6歲的幼兒照顧諮詢服務，邁向全縣「一鄉鎮一親子館」之願景。

縣府表示，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，中心服務內容包括0-6歲幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程及社區宣導等，托育資訊的提供不僅減緩家長照顧幼兒的壓力，藉由相關課程與活動的教育，亦可增加家長與幼兒互動機會，落實以家庭為中心的服務理念，提升家庭照護品質。

縣長楊鎮浯表示，持續提供優生、優養之育兒環境，是縣府重要施政目標，除了烈嶼托育資源中心之外，縣府亦於蘭湖社會福利館內設置1處托育資源中心、金門醫院旁設置金湖托育資源中心(醫遊館)，金沙、金城地區也有設置親子館，而金寧地區的親子館也有望在今年竣工，逐步完成「一鄉鎮一親子館」的願景。

社會處長董燊說明，烈嶼托育資源中心(生態館)整體室內裝修工程投入450萬元，由臻品營造有限公司與張榮麟建築師事務所共同協助工程推動、監督，另外也公開招標由中華青年公共事務倡議協會進行營運管理；為感謝烈嶼鄉西方社區發展協會協助佈建烈嶼托育資源中心，縣府特別邀請該協會到場共襄盛舉，並頒發感謝狀。

縣府社會處亦表示，未來將持續充實內部場館服務，相關活動資訊近期將公佈於縣府網站，民眾亦可於上班時間洽詢服務專線電話：082-362172。