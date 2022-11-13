前內政部長李鴻源跟桃園市長候選人張善政上節目時提到桃園的工程顧問公司和承包廠商不會超過5根手指頭，引發桃園市工務處長賴宇亭發文反駁昔日老長官，市長鄭文燦晚間也在臉書發文力挺，稱沉重又不捨，並細數得標廠商，嘆李曾任公共工程會主委，更應理解工程人員的辛苦，卻不斷打擊基層，砸了自己招牌、也傷害公務員的尊嚴。

「我們可以支持不同人，但任意抹黑是背離民主社會的原則！」鄭文燦說，看到桃園市政府工務局長賴宇亭寫下的文，他內心沉重，既難受也很不捨，直指前內政部長李鴻源為了拉抬張善政選情，聲稱桃園市是5家顧問公司、5家廠商承包全市工程，這種完全背離事實的話，出自於一位曾經當過內政部長的人口中，根本是為了選舉目的，失去做人做事該有的基本原則。

鄭文燦批李鴻源在完全不清楚事實狀況之下公開造謠，砸自己的招牌，也傷害公務員的尊嚴，他認為，不管李是不是考慮道歉，發言都是降低自己的格調與專業，讓人搖頭。他認為，曾擔任公共工程會主委的人，更應該理解工程人員的辛苦，卻不斷地打擊基層承辦人員、站在第一線事務官點點滴滴累積的努力。

「8年來在桃園拼建設的廠商超過上百家！」鄭文燦說，桃園參考日本選商制度規劃建制，以廠商履歷選優良廠商，他一一細數廠商：捷運綠線工程服務廠商是互助營造、大陸工程、日商大豐、大林組等優良廠商承建；亞矽創研發中心和即將明年完工的會展中心是根基營造承攬；圖書總館是春原營造；區段徵收工程的施工廠商有皇昌、利德、德昌、春原、雙喜、開源等，都是過去實績很好優質的廠商；社會住宅工程則有潤弘、建國、華大成、偉邦等，也都是公共工程金質獎的常勝軍。

鄭文燦還提到，在桃園的技術服務廠商包括臺灣世曦、中興顧問、亞新工程顧問、TYL、美商美聯、美商傑明、和建、世合、惇陽、拓緯大、中型顧問公司，且有非常多優秀建築師共同參與桃園各項建設。

鄭文燦強調，8年來桃園得了30多件金質獎、金安獎，對全國各縣市而言，是超高門檻，也讓工務局長賴宇亭去年獲得公共工程金質獎個人貢獻獎特優。

「選舉不是泥巴戰，更不是抹黑大賽！」鄭文燦說，桃園絕對不會停下進步的腳步，過程中有很多看不到的辛苦，但抹黑會過去，口水會過去，而建設會留下，市民的幸福也會留下，他衷心期盼，工程人員得到尊重。