還記得美國猶他州一名年過50歲的婦女，看到媳婦因創傷性分娩不得不切除子宮，自告奮勇擔任代理孕母。就在本月2日，歷經9個小時分娩終於產下自己的孫女，當下還一度感慨竟要與寶寶分開了。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，56歲婦女南西（Nancy Hauck）上週順利產下孫女漢娜(Hannah)，沒錯，就是親生兒子的女兒。她形容9個小時的分娩過程是「特別的精神體驗」，卻也不容易，畢竟此次是她時隔26年再體驗，明知道總有一天孩子會離開母體，當臨盆時還真的有些空虛，表示之後計畫休養時會寫一本書，紀錄這段心路歷程。

她的兒子傑夫（Jeff Hauck）與媳婦坎布莉亞（Cambria）為求子前前後後奮鬥了6年，2021年透過人工受孕生下一對雙胞胎，坎布莉亞卻在生產過程中大量出血，醫師為了保住她一命，不得不切除子宮，導致日後夫妻倆無法實現「足球隊」的夢想，才考慮代孕。此時，南西的決定為家庭帶來改變，今年1月開始接受激素治療，在丈夫及兒子的幫助下，長達12週每天注射激素到體內，醫護人員起初擔心她會因更年期無法執行，就連自己也害怕年紀到了，慢性病纏身，最終檢查發現仍有機會，植入胚胎後成功受孕。

坎布莉亞將長達10個月的過程剪成短片放上Instagram，內容盡是對婆婆的敬佩與感激，稱「南西的一切令人讚嘆，她體現了作為女性的神聖地位，再多言語都無法道盡我的感受…」