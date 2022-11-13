根據《美麗島電子報》今天(13日)公布的台中市長選戰封關民調，現任市長盧秀燕以60.8％領先民進黨候選人蔡其昌的18.2％，媒體人吳子嘉表示，盧秀燕、蔡其昌兩人差距約40％，蔡其昌讓人跌破眼鏡，綠營台中市議員慘了， 母雞恐壓死小雞。 民進黨候選人蔡其昌已經崩盤了。另外，施政滿意度也達76.6％，太離譜了，差不多毫無瑕疵。

吳子嘉今(13日)在《董事長開講》網路直播節目中公布台中市長選戰最新民調，盧秀燕的支持度為60.8％、蔡其昌18.2％，兩人差距約40％；無黨籍候選人陳美妃為0.9％。民進黨候選人蔡其昌則已經崩盤了。他甚至認為台中市選情穩定，盧秀燕可以全台走透透。其中，盧秀燕、蔡其昌差距高達40個百分點，蔡其昌讓人跌破眼鏡，綠營台中市議員慘透了， 母雞恐壓死小雞。

至於「下一屆台中市長適合度（可複選）」，吳子嘉表示，還是國民黨，盧秀燕為73.2％，領先蔡其昌的34.3％、陳美妃的6.4％。

另外，針對台中市長的施政民調，吳子嘉表示，盧秀燕的信任度達75.3％，已經過半了。施政滿意度也達76.6％，太離譜了，差不多毫無瑕疵。她這種滿意度，誰攻她誰倒楣。盧秀燕8成左右的滿意度，已維持了1年多，總統蔡英文曾批她只會「送往迎來」，其實傷不了盧秀燕。