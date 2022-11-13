《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》的編劇吳子齊（左）及與呂筱翊（右）表示，「音樂劇人才培育工程」是很好的示範。（陳淑芬攝）

第一屆「NTT＋ ×中國信託－音樂劇人才培育工程」獲選作品《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》在台中國家歌劇院首演，創3場完售佳績。編劇吳子齊及與呂筱翊13日表示，培育工程是很好的示範與成果，對創作者而言是很珍貴經驗、很重要的一步，未來將以此經驗持續邁向創作之路。

台中國家歌劇院及中國信託文教基金會攜手推動「音樂劇人才培育工程」計畫，獲選作品《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》，由吳子齊與呂筱翊編劇，培訓平台提供劇場軟硬體設備，並邀請韓國編劇朴海林指導，媒合音樂劇團隊躍演製作及售票登台演出。

全劇以吳子齊的異卵三胞胎的成長背景出發，描述一名當紅音樂劇明星，在國際大導演製作的大戲開演前意外死亡，化作鬼魂向哥哥們求救，希望幫他完成演出夢想，過程鬧出靈異、懸疑和荒謬等笑中帶淚的溫情故事。

吳子齊說，他希望透過喜劇包裝來表現戲劇性，從真實情感延伸到全劇格局，擬定複雜交錯的故事大綱是最大困難，過去「卡關」時全靠自己摸索，一再思考修改，常要單打獨鬥；培育平台則安排專業編劇老師、劇團提供專業意見，協助突破盲點及補足疏失，由長期陪伴、追蹤及挖掘讓作品成長。

吳子齊不諱言地說，音樂劇製作須動員龐大的資源、人脈及資金，編劇只是其中一環，業界沒有人有義務為創作投資及服務，在培育工程平台，創作者只要專心創作，尤其對在創作初期的他而言，不用花時間及心力籌資金、找劇團等實際面問題，是很重要的起步，甚至可說是「跳板」，並不是每個案子都有這麼珍貴的資源。

呂筱翊在此次經驗中收穫滿滿。她說，要「勇於創作」，她從韓國顧問學到角色整併、故事情節鋪排及角色設定等很多「招」，從創意點子開始逐步被推動、再挖深，這些經驗及提醒都將成為她未來創作的參考及依據。

呂筱翊說，她從多方精進編劇能力及探索，將不同的編劇經驗帶進來音樂創作，她也建議創作者不要害怕修改， 此劇在登台前2個月還做局部調整，過程都是很棒的經驗及提醒。

「音樂劇人才培育工程」另一部作品《遺憾計畫：Project R》將於12月10日及11日在台中國家歌劇院演出。