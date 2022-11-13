《日本經濟新聞》報導，日本首相岸田文雄13日在柬埔寨金邊出席東亞峰會（EAS）表示，中國在東海侵犯日本主權的活動正在持續且越演越烈，直接點名中國並進行批判。他還強調，台海和平穩定與區域安全息息相關，還將持續協調展開日中元首會談。

報導指出，中國船艦多次侵入日本宣稱隸屬沖繩縣的釣魚台周圍領海。岸田同時也對南海「軍事化與威嚇活動等加區域緊張的行為正在持續」表示擔憂。

美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，中共解放軍隨即在台灣周邊海空域展開軍演，其中有5枚飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）。岸田強調，「台海和平穩定也是直接關係到區域安全的重要問題」。

針對北韓核武問題，岸田呼籲國際社會合作，以實現大規模殺傷性武器和各式彈道飛彈的「完全、可核查且不可逆轉的無核化」。他也對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況表示嚴重關切。

岸田在會上點名中國，他向記者們明確回答稱，「我曾經講過，將主張應當主張者，而這種坦誠的溝通對於今後穩定日中關係很重要」。對於日中元首會談，他表示正在持續協調，希望能夠召開一場推進對話的會談。