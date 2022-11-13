目前戰績僅有5勝8負，近7場比賽苦吞6敗的灰狼，主帥芬奇（Chris Finch）不得不變陣扭轉手氣，昨（12）日面對灰熊的比賽，芬奇在比賽中嘗試以凱爾安德生（Kyle Anderson）取代本季陷入低潮的羅素（D'Angelo Russell）擔綱控球大任，儘管最後還是以輸球坐收，不過芬奇仍肯定凱爾安德生擔任指揮官的表現，也讓羅素的先發地位可能將不保。

羅素並非以防守見長的球員，因此得仰賴他在進攻上的表現，以彌補在防守端流失的分數，只是本賽季的羅素進攻卻陷入空前低潮，出賽13場比賽當中，羅素投籃命中率只有37.7%，三分球命中率更不及3成，很難想像這是一個射手所繳出來的成績。

芬奇在對陣灰熊賽前表示，仍沒有考慮針對先發陣容做出改變，但球隊處於連敗狀況下，也讓芬奇開始感到著急了，昨日他讓擁有持球能力的凱爾安德生掌控球權，試圖改變球隊進攻節奏，而凱爾安德生也以替補之姿拿下11分、7籃板及4助攻，雖然助攻數沒有羅素來的多，不過凱爾安德生在進攻及防守方面，確實替灰狼帶來正面影響。

賽後仍不願透露對於先發陣容的規劃，不過芬奇認為讓凱爾安德生控球，對他來說是個合適的定位，也提到將會持續實驗各種陣型，而本場比賽8投只有2中的羅素，更是在末節最後4分鐘決勝時刻被換下，恐已經失去芬奇對他的信任。