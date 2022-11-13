總獎金台幣315萬台幣的2022肇喜登峰巡迴賽第6站苙億公開賽，15日起在台中球場進行四回合競桿，這是去年起列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中最後一站，參賽選手除了爭奪此場冠軍獎盃與冠軍獎金以外，也是角逐今年肇喜登峰巡迴賽獎金王的最後機會，賽況預料將十分激烈。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，苙億有限公司首次冠名主辦，台中球場協辦，去年國內受到新冠肺炎疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，去年起翁肇喜以個人名義總冠名，特別贊助舉辦6場比賽，每場比賽贊助200萬元，率先築起去年台巡賽的基本架構，今年依相同模式與贊助金額繼續總冠名贊助，台巡賽場數來到14場賽事。

另外，苙億有限公司總經理林紹白表示，這是公司第一次冠名贊助主辦職業高爾夫球賽事，他預祝每位參賽選手能發揮最佳實力，打出自己理想的成績；熱愛高爾夫運動的他也將以業餘球員身分下場參加這場比賽，並在13日晚間配對賽頒獎晚宴上宣布，他明年仍將持續贊助這場公開賽。

這場比賽是今年肇喜登峰巡迴賽最後一場比賽，賽後肇喜登峰巡迴賽獎金王將出爐，會在頒獎典禮上宣布，目前肇喜登峰巡迴賽獎金排名暫居第1的是劉嚴鴻、第2名是詹世昌，第3是何祐誠，洪健堯暫居第4，因為詹世昌未參加此場比賽，洪健堯的獎金相差較多，唯一可以威脅到劉嚴鴻的獎金排名第一的是何祐誠，與他相差約50萬元，而苙億公開賽冠軍可獲60萬獎金，因此這站賽事攸關肇喜登峰巡迴賽本季獎金王獎落誰家。