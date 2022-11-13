即便廣東省疫情有擴散跡象，正在珠海舉行的中國航展參觀人潮仍相當踴躍，在網上吸引了大量網民的注意力。陸媒分析指出，本次航展大量地展示各種支援火力，源於中國長期以來的「火力不足恐懼症」，雖然這些說法可能源自於網民無傷大雅的調侃，但是許多奇葩裝備確實反應出軍事工業研發武器的心態，而且這種心態還可以追溯到韓戰時期的經驗。

《環球時報》報導，網路上流傳段子說，韓戰的經驗讓中國患上了「重度火力不足恐懼症」，因軍工企業於發展各種支援火力可謂不遺餘力。例如在這次於珠海舉行的中國航展中展出的一款全身裝滿導彈的FK-3000防空系統，它配備了2種防空導彈和一門速射炮，還包括48聯裝的反無人機集群導彈，如此強大的火力配置，就連俄羅斯的鎧甲（Pantsir-S1）防空系統也自嘆不如。

這次航展上大量地展示各種擁有強大支援火力的武器，其設計的思維源於中國自韓戰以來的「火力不足恐懼症」。（圖／環球網）

報導指出，在單項武器上集中大量火力已是口 設計武器的慣用思維。例如兵器工業集團研的紅箭-20/50超視距重型反坦克導彈，它有20、50公里2種不同射程的版本，可以直接打擊目標，也能夠採用巡飛彈模式，在飛行過程以及在目標區域進行戰場搜索，提供前線信息，乍看之下類似於美國彈簧刀（Switchblade）300/600巡飛彈。

而兩者的差別在於彈簧刀一般被認為是巡飛彈，本質上仍是一種小型無人機，採電力驅動，因此戰鬥部威力很有限，僅能對付人員或無防護的目標。而紅箭重型反坦克導彈，穿甲深度超過1200mm，足以擊穿掛載附加裝甲的各國現役主戰坦克的正面裝甲，威力遠非彈簧刀巡飛彈可比。加上其超視距作戰能力，無論是20公里還是50公里射程，都遠超過當前直接瞄準模式反坦克導彈的打擊範圍，較之美國標槍（FGM-148 Javelin）這類攻頂式反坦克導彈，紅箭-20/50的作戰距離要大得非常多。

紅箭-20/50超視距重型反坦克導彈可以直接打擊目標，也能夠採用巡飛彈模式，在目標區域進行戰場搜索，提供前線信息。（圖／環球網）

報導說，這次航展推出的紅箭-12反坦克導彈，主要就是針對這次在俄烏戰場上爆紅的標槍反坦克導彈。

報導還詳細分析稱，紅箭-20/50超視距反坦克導彈既具備彈簧刀巡飛彈的主要功能，在飛行速度等主要指標上還更勝一籌；同時還保留了強大的反坦克能力，並將反坦克作戰推進到「視距外」時代，甚至它還可以配備不同戰鬥部對付各種類型的目標。此外，它也能執行戰場偵察任務，不但飛行速度快，而且巡飛時間在30分鐘以上，由後方根據目標種類決定是直接打擊，也能由該導彈提供目標方位，引導其他遠程火力實施打擊。