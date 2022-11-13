「天生歌姬」A-Lin早期在南部駐唱，被經紀人發掘後推出首張專輯《失戀無罪》，渾厚的嗓音和詞曲瞬間攻佔KTV熱門榜單，更一舉入圍金曲獎最佳新人獎，她的作品獲得大票粉絲喜愛，參加《我是歌手》後憑藉出色表現圈粉無數，奠定華語歌壇的天后地位。近日A-Lin透露自己在捷運上遇到色狼，更開直播講述過程，中途一度落淚，另不少粉絲心疼。

A-Lin近日開直播透露坐捷運時遇到色狼騷擾，她拒絕後色狼沒有停止惡劣行徑，反而去騷擾同車廂的其他女性，當下A-Lin嘗試大聲呼救，企圖抓住色狼，不過因為勢單力薄，最後還是讓色狼當眾逃跑了，講述過程時A-Lin忍不住流淚，情緒相當激動，讓許多粉絲連忙安慰。事後A-Lin用黑底白字的限時動態提醒大家：「大聲喊，抓住他，XX的色狼」，呼籲大家遇到色狼可以大聲呼救，保護好自身安全。

A-Lin日前透露在捷運上遇到色狼騷擾。（圖／A-Lin Instagram）

近期A-Lin受邀擔任好友巴大雄夯曲〈可不可以放進去一下下就好〉MV女主角，在劇中打扮成誇張的大媽造型，甚至在MV最後才露臉，成為驚喜彩蛋，由於MV中女主演員寫的是「POLIN 康」，讓許多人不確定到底是A-Lin還是長得像A-Lin的人，許多朋友、家人特地去詢問A-Lin，她笑說自己私下個性活潑樂觀，喜歡多嘗試突破、挑戰不一樣的造型打扮，因此這次特別零酬勞友情贊助巴大雄，詼諧表現讓大票網友訝異原來也有幽默一面。

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