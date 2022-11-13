日前警方破獲多起詐騙集團囚虐案，令民眾驚呼有如台版柬埔寨。國民黨新北市議員葉元之今(13日)在《TVBS戰情室》節目指出，治安差就是因為蔡總統旁邊的人都跟黑道在一起。政府不重視治安，尤其詐騙案更不投注資源，定刑也很低，再加上詐騙犯的頭頭可能是警界長官的好朋友，最終的源頭就是警察升遷要看黑道的臉色，這是大家所痛恨治安愈來愈差的原因。

葉元之表示，大家不覺得很奇怪嗎？蘇貞昌說治安沒有假期，但我們的治安愈來愈差。政府一直說要無限期肅槍，結果槍枝愈來愈多，我們看到那個打88槍簡直就嚇死人。蔡英文說要跟黑金宣戰，結果我們黑金愈來愈嚴重，這是為什麼？

「其實有一個最根本的原因：蔡總統旁邊的人都跟黑道在一起嘛！」那跟黑道在一起幹嘛？黑道有資源吶，有樁腳有錢。或警界高層跟政府高層吃飯要有人買單，都是請他們出去嘛。

葉元之指出，我們現在治安敗壞最主要的原因，就是警察的升遷必須要看黑道臉色的時候，這就太誇張了！因為黑道自己也有經營一些事業，或是從事一些不好的動作。如果警察升遷是靠他，那請問警察查到自己人的時候，查得下去嗎？很擺明就是這個問題嘛。

「所以蔡總統跟黑金宣示，她跟誰宣示？跟非我族類啦！」葉元之強調，就是你這個黑道不聽我的，不好意思，我就把你抄掉。但是你跟我在一起呢？我讓你愈賺愈多，那台灣的治安怎麼會好嘛！

葉元之說，大家一直都對詐騙案深惡痛絕，可是政府到底給詐騙案什麼資源？聽很多基層警察講，那個詐騙犯很難抓，很多都是智慧型犯案，要跟監很久，突破他的心房，或破獲他的金流，才抓到一個。抓到沒多久就放了，為什麼？因為我們詐騙犯的定刑很低嘛，所以抓了又放、放了又抓，警察都傻了啊！

「再加上很可能，你抓到這個人，他的頭頭是誰？剛好就是我長官的好朋友啊！那我怎麼抓得下去啊？」葉元之直言，很多事情看起來都無關，可是串在一起，源頭就是我們整個警察的升遷，要看黑道的臉色，這是台灣治安愈來愈差的原因，也讓大家非常痛恨。