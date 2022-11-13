民眾黨主席柯文哲率黨籍台南市議員大進場，受支持者握手歡迎。（程炳璋攝）

民眾黨主席柯文哲（中）要支持者拉票固票並投票。（程炳璋攝）

台灣民眾黨在台南市推出6位議員候選人與3位里長候選人，13日晚間在東區平實營區旁封路舉辦造勢晚會，聚集近千名支持者，台北市長柯文哲以黨主席身分率「小雞」進場，許多路人經過高喊「阿伯加油」。

柯文哲13日在台南市帶著各選區候選人跑透透拜票，各候選人最終在平實營區旁齊聚舉辦晚會，現場聚集約千人。柯文哲坦言小黨選舉不比國民黨與民進黨有奧援，候選人都要自籌軍餉，過程辛苦，勉勵資源少就要比別人更努力。

提到創黨成績，柯文哲表示台灣除了藍綠2大政黨長期獨大，任何小黨都是創黨的那一天支持度最強，再慢慢往下掉，民眾黨卻是逆風而起，創黨3年來在風雨中成長，民調支持度愈來愈好，代表民眾黨走的方向正確。

柯文哲展現自創名言金句的魅力，先引用已故前總統李登輝曾說「過去40年沒解決的問題，別想4年就可以解決」，柯文哲反而告訴支持者「如果我們現在什麼事情都不作，40年後還是一樣」，提出「雖不能期望1天改變這國家，更不可能期望什麼事情都不作，這國家就會改變」。

民眾黨今年在台南一口氣推出6個議員候選人與3名里長，柯文哲表示，民眾黨擁有的是熱情，自動自發的志工，有能力反省改進，不像民進黨從不認錯。民眾黨民調3年來一步步提升，證明只要沒有不正當的念頭，認真堅持就會愈來愈好。

柯文哲獻唱2首歌曲「堅持」、「囚鳥」，提及「每次選舉，都希望台灣因為有我們而變得更好」要支持者在最後10多天幫忙拉票、固票與投票。