騎警隊主要任務為維護治安、疏導交通、為民服務及防範犯罪宣導，平時會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區、鶯歌陶瓷老街等4處景點執勤，騎警的獨特性，不僅能吸引民眾關注，更能提升城市治安能見度。日前有網友在路上巧遇板橋騎警隊，瀟灑的英姿讓網友直呼「彷彿置身歐洲」。

一名網友日前在路上巧遇板橋騎警隊，並將照片分享到臉書社團「路上觀察學院」，只見畫面中，2名警員各別騎著一匹棕馬、一匹白馬，瀟灑的英姿看起來相當震撼，讓原PO不禁直呼板橋警察的「法拉利」有點厲害。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「彷彿置身歐洲」、「馬很帥！」、「之前也看到過，現場看到很驚豔！馬真的很駿」、「馬沙拉地，原始型態」、「這個應該是福特野馬，法拉利的馬有站起來」、「後面都會跟一個撿屎的，騎警是觀光給拍照用」、「白色那輛是不是快沒油了」、「咖啡馬：嘿小白，專業點，人類在拍照」。