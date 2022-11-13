落跑的地下匯兌集團主嫌郭哲敏（綽號：小明）引發的招待所之亂，連日來不斷有來自黑白兩道的放話，動機不明。根據媒體報導，1名李姓男子坦承是他在今年初向警政署政風室檢舉郭哲敏集團的犯行，但強調沒去過88會館，也沒複製任何影像檔案，目前的爆料內容跟畫面，都與他無關。

特別的是，這名李姓男子還花了不少篇幅，讚頌日前被牽連而調職、被調查的2名女檢察官，強調她們願意為他伸張正義，「為什麼用一段文字就調離正義的檢察官與黃主任？」質疑是黑白兩道神通廣大的郭哲敏集團，為了拖延偵辦進度的伎倆。

李姓男子看似很了解2名女檢被指涉進入招待所的細節，替她們感到不平。他說，單純的同事聚會，現場無不法人員，沒有業者業主，這樣就是官商勾結的聚會？證據在哪？

他推崇被調職的政風室主任黃錦秋指出，黃主任得知他的檢舉信後立即偵辦，與願意伸張正義的檢察官有這樣行動力，還需要質疑嗎？

他說，用心辦案的人全被調職，他又要活在恐懼之中；現在他又被影射是爆料影像者，真的很害怕，擔憂正義何在？

李姓男子自稱在2021年3月8日去驗傷，指他被郭哲敏軟禁在大直的飯店，腿被打斷，他冒著生命危險去警政署政風室投訴郭的所有犯行。不過根據警政署資料，署政風室在2022年2月8日才收到具名檢舉信，也才分案通知檢舉人做筆錄，2月18日報請新北檢指揮偵辦。與李姓男子自稱被打傷的時間點，慢了整整1年。

而政風室報請新北檢偵辦，主辦檢察官就是跟黃錦秋一起在2020年1月曾出入招待所的檢察官王涂芝。自稱檢舉人的李男說，2位都是正義檢座，2月到現在「才剛開始辦一小部分」，卻用這種方式終止，讓主嫌逍遙法外。他始終替2名正義檢察官喊冤。

北市警方查出他2021年3月底，曾在內湖三總被擄走，轄區警方逮到嫌犯以現行犯送辦。但網媒指他驗傷日期是3月8日，是否與同月底的擄人案有關，不得而知。

這波招待所之亂，警大校長陳檡文最早中槍，接著是北市偵查隊長林弘基與黃錦秋、王涂芝2名女檢察官。林弘基部分，因為有動態影像，北市警督察室火速查明重懲；陳檡文與2名檢察官的部分，正由內政部政風處、法務部廉政署和台灣高檢署調查。