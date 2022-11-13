伊斯坦堡(Istanbul)著名景點獨立大街(İstiklal Caddesi)驚傳大爆炸，目前已知至少4死38傷。

綜合CNN、《衛報》（The Guardian）及共和世界(Republic TV)等外媒報導，土耳其當地時間今天(13)下午4點20分，最大城伊斯坦堡(Istanbul)核心區著名的「獨立大街」(İstiklal Caddesi)驚傳大爆炸，目前已知造成6人死亡、53人受傷，尚不清楚細節。根據推特畫面顯示，事發當下炸出漫天黑煙，熊熊烈火不斷燃燒，路人見狀立刻轉身逃跑，場面相當混亂。

Explosion reported along Istiklal Avenue in Istanbul #Turkey, multiple casualties reported pic.twitter.com/6PvK5VBTJH — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 13, 2022

一名目擊者告訴CNN記者，爆炸位置距離他僅10公尺，一些人全身都是血倒在地上。另據美聯社報導，救難人員隨即趕抵現場搶救，周圍店家嚇得趕緊打烊，大道也被封鎖。該市市長伊瑪莫盧(Ekrem Imamoglu)在推特發文安定民心，呼籲民眾切勿隨意轉發不實消息。

獨立大街位於當地歷史悠久的貝伊奧盧區，每到週末便吸引大批民眾前往，也是觀光客嚮往朝聖的景點沿街各式商店林立，包括咖啡廳、電影院、書店、餐酒館等等，在此待上一整天不成問題；伊斯坦堡警方目前還在調查是意外或涉及恐攻，有待後續釐清。

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