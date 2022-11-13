國外博弈網站《BetOnline》自台灣時間10月19日（NBA開幕日）到本月10日，收集超過10萬條關於NBA球員的負面貼文，看看哪一位是全美各州當中最不受喜愛的球星，結果顯示有28個州討厭籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving），超越了詹姆斯（LeBron James）成為全美最不受歡迎的NBA球員，而籃網除了厄文之外，另外兩巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、班西蒙斯（Ben Simmons）也都榜上有名。
在過去相關的統計數據上，厄文很少出現在排行榜前段班，不過近年他在籃網不斷惹事，不打疫苗、鬧轉隊及近期的反猶事件，厄文迅速累積了負面評價，因此讓自己成功變成全美國最討厭的NBA球星。
人氣爆棚的詹姆斯被多數球迷討厭也是能預期的事，畢竟他是NBA集爭議、話題、實力於一身的球員，加上效力於大城市湖人，一共有17個州的球迷不喜歡他，只不過詹姆斯可能自己也已經習慣了這種場面。
另外3位上榜的球員，班西蒙斯被賓州（前東家七六人所在地）、紐澤西州及馬里蘭州的球迷討厭，俄亥俄州（騎士所在地）人則是不喜歡杜蘭特，卓雷蒙格林（Draymond Green）有著來自大量亞利桑那州（太陽所在地）的黑粉。
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