男星KID（林柏昇）旗下的副業野人火鍋店，近期傳出千元招牌的溫體牛肉不新鮮、A5和牛變成邊角料等爭議，事情圓滿落幕後，最近又被網友抱怨店員結錯帳，竟在凌晨call顧客回店刷退；對此，KID經紀人解釋了。

一名網友於13日凌晨在《Dcard》發文黑特KID野人火鍋，指12日半夜到店裡消費，雖然餐點品質不錯，但因沒給明細，所以他不清楚實際消費金額，直到結完帳、回到家後，半夜2:21分突然接到店家的電話，表示算到別桌的帳，請他回店裡作廢發票等。

網友表明不願意，但店員仍不斷要求，只好硬著頭皮再度回店裡，結果刷卡機故障只能退現金並打9折，網友感到非常不合理，「為什麼要浪費時間跟金錢收拾你們的爛攤子，當初是衝著KID去的，加上網路上評價還不錯，沒想到卻是這種體驗，我想這間店的服務態度，需要重新審視一下。」

網友發文抱怨KID旗下的火鍋店。（圖／翻攝Dcard）

許多網友看完文章，都替原PO打抱不平，紛紛留言：「半夜兩點多還要求回去，結帳發票是打到2億是不是」、「 特別跑回去一趟才九折喔」、「笑死這家問題好多」、「半夜叫客人特地回去處理他們的失誤，給個九折感覺很嘲諷，寧可好好睡一覺也不要那個九折⋯⋯」

根據《三立新聞網》報導，KID經紀人針對此風波回應：「員工沒有要求客人，需立刻回到店裡處理，只是當下發現刷錯金額狀況，加上客人才剛離開，所以覺得有義務需立即告知客人，店內主管也有再致電給客人關心，雙方是好好溝通解決沒什麼問題」。