總統蔡英文今出席第75屆醫師節慶祝大會暨相關獎項頒獎典禮，感謝醫界夥伴守護國人健康的貢獻與付出，指出政府未來將持續打造更好的醫療環境，以及更堅韌的醫療公衛體系，並透露，防疫期間外交部長吳釗燮及衛福部前部長陳時中即使深夜打給她，她也不敢生氣，強調陳時中成功帶領台灣挺過三級警戒。

蔡英文表示，醫師公會全國聯合會至今已經成立92年，這幾年因為疫情，醫界夥伴比較辛苦，但也是國家防疫不可或缺的關鍵力量。面對今年疫情升溫的挑戰，醫界夥伴除了在第一線守護國人健康，透過推動各種措施，提升防疫量能，也開創了醫院和診所防疫合作的新模式。

蔡英文認為，因為有大家團結付出，台灣才能度過最艱困的時刻，進一步開放國門；而大家的努力，也向世界展現臺灣醫療和公衛體系面對挑戰的韌性，她要深深的感謝所有醫師朋友。

蔡英文提到，過去在疫情期間，通常只有兩個人打給她，她是不敢生氣的，一個是吳釗燮部長，因為他的業務範圍常常有時差的問題，另外一個就是陳時中前部長，因爲他當指揮官的時候很辛苦，責任也很重大，他都一貫地忍辱負重一肩扛起，也成功帶領臺灣挺過三級警戒、爭取疫苗等疫情最艱困的時候。

蔡英文強調，今天透過頒獎，除了感謝為防疫貢獻的夥伴，也要感謝許多長年在醫界服務，以及從事和醫療相關工作的朋友。像是在場有許多醫師前輩，行醫超過50年，治療過無數國人，也守護全體國民的健康，真的是台灣醫療的重要支柱。