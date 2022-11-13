綠營今年為何沒有宣傳「返鄉投票」？吳子嘉直言，返鄉投票不一定投給民進黨，「抗中保台」燒不起來，20歲以上已經呼巄不起來了！網友也認為，「芒果乾滯銷」、「被當韭菜」、「抄跑堅和阿中都變成年輕人的笑話了」、「年輕人沒那麼好騙」！

國民黨台北市議員徐巧芯13日在《董事長開講》分析，年輕人沒有要投民進黨！她在中天電視《周末大爆掛》也指出，民進黨今年很少宣傳「返鄉投票」，因為陳時中拿不到年輕票，所以乾脆不推銷「返鄉投票」。而蔣萬安和黃珊珊都蠻能夠獲得中間選民的支持。至於還會不會有選票流動？要看最後一周才是變化最大的！

美麗島電子報董事長吳子嘉在《董事長開講》直言，蔡英文的年輕票轉不出去，只有在廟口開講轉了一點，但那屬於民進黨的死忠派，但高學歷的跑掉了。「我認為南部返鄉投票的動能應該不存在！」返鄉投票不一定投給民進黨。

徐巧芯直言，陳時中年輕人支持度多慘，年輕人是不喜歡他的！另外，兵役的問題可能也會有影響。

吳子嘉強調，現在年輕人已經不是民進黨的菜，20歲以上已經呼巄不起來，騙不動20歲以上的，抗中保台燒不起來，所以騙下一個年齡層，往18歲騙，所以民進黨推出18歲公民權！

對於此議題，PTT網友也有討論，大部分認為，「芒果乾滯銷」、「因為怕年輕人都出來都給在野黨」、「因為民進黨知道年輕人不會投他」、「這兩年激怒年輕人了啊」、「物價都高到靠北，會支持你執政黨喔」、「有啊，後來發現都會投民眾黨」、「除了要當兵排第1外，年輕人都最後，你說呢」、「都知道被利用完就踢到一邊了吧」、「抄跑堅和阿中都變成年輕人的笑話了」、「年輕人沒那麼好騙」、「這次冷很多」、「就來看這次有沒有返鄉專車」、「覺得不妙就不要年輕人了，817真的被當韭菜」、「年輕人不好騙啦，所以才要推中介法限制言論」、「票投民進黨，青年上戰場」、「當兵延一年的殺傷力還沒出來」！

不過也有認為，「快了」、「一直在推阿」、「每次都有啊、只是你各位沒被叫到而已」。