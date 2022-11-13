國民黨台北市議員徐巧芯近日讓側翼網軍大翻車，關於網軍的運作模式引發熱議。民眾黨台北市議員候選人楊寶楨13日在《TVBS戰情室》節目指出，現在年輕人不像以前容易被哏圖洗腦，會想說網軍又在帶風向，而要讓網軍生態消失最好的一招就是不要理他們，不讓他們賺版面聲量。

「我也是常常被網軍攻擊，但是我後來發現最好的一招對付他們，就是不要理他們！」楊寶楨表示，甚至覺得要讓這個生態消失，就是不要理他們。因為他們超常比方說時不時看到我節目上說了什麼，就開始tag說楊寶楨又在那邊說什麼什麼，我只是不想去理他們。

楊寶楨指出，後來發現，如果去理他們，他們還可以多加錢耶！「我幹嘛給你賺錢啊？我知道你生活很辛苦，要這樣攻擊人才能賺錢，但是今天我就不想給你加班費！」所以就不想理他，根本就不要給他們版面，他們如果誇張到上到了新聞報導，你再去做澄清。

「一般新聞媒體還是會有一個查證的準則，不會連芝麻蒜皮的東西都去報導。」楊寶楨強調，媒體基本上會先幫你篩選過第一關，所以這些側翼網軍的話不要去理他們。即便臉書文有很多網軍會來一直洗留言，也完全不理他們，想說你就來給我賺流量，我也無所謂，你就洗沒有關係。

楊寶楨說，現在年輕人已經沒有那麼傻了，之前可能會被哏圖洗腦，現在年輕人看到哏圖會想說，又在玩什麼把戲？是不是又想要帶風向？網軍愈這樣子做，會讓民眾更討厭他們，更討厭民進黨。