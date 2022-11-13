73歲韓國男星鄭東煥憑藉電影《花路阿珠媽》，入圍今年金馬獎最佳男配角，他身為韓劇「國民爸爸」，台灣觀眾對他的長相應該不陌生，曾演出《冬季戀歌》、《繼承者們》等夯劇，扮過裴勇俊、李敏鎬等多位大咖韓星的父親，唯獨跟IU（李知恩）的感情特別好，更為對方毫不猶豫接演《德魯納酒店》，近日接受本報獨家專訪時，他大方談起2人之間的緣分，更首度公開IU給他的手寫信。

鄭東煥表示，因為自己在IU主演首部韓劇《最佳李純信》中客串演出爸爸，但因為太快就被賜死，彼此都很不捨，「我個人很希望她可以透過這部作品大紅大紫，IU則是在拍攝那部劇時一想到我過世就心裡五味雜陳」，殺青後他便邀請IU來看自己演出的舞台劇，「我還記得是薩繆爾貝克特（Samuel Beckett）的《等待果陀》，探討的內容很深奧，我覺得是在她那個年紀絕對不會懂得，沒想到她看完後還傳訊息告訴我心得，讓我非常驚訝，覺得她真的是比起很多大人都還要有想法的年輕人」。

鄭東煥憑藉《花路阿珠媽》入圍金馬獎最佳男配角。（采昌提供）

後來就更常邀請IU來看他的演出，正演出的話劇《教宗的繼承》也有，對方更在觀賞完後寫了一封手寫信給他，讓鄭東煥感動不已，還在訪問時從家裡翻出來秀給記者看，笑喊「這個我都沒有給別人看過，是最初公開」，更特別放大信上開頭還寫著「親愛的父親」，他說「因為第一次合作我就是演她爸爸嘛，她除了叫我老師以外，她偶爾會直接這樣叫我，逢年過節她也都會傳訊息問候，我覺得自己是個不太好相處的人，跟其他年輕演員沒有太多交流，所以很感謝能和IU有這樣的互動」，聊起IU一臉慈祥的父親微笑。

鄭東煥在訪問過程中開心秀出IU給他的手寫信。

IU手寫信開頭寫著「親愛的父親」。

IU在9月舉辦首爾演唱會時也邀請鄭東煥觀賞，「我這陣子剛好忙於話劇演出，沒太多時間，我又不太去看演唱會的人，不過因為是IU的邀請，加上剛好是我的休息日，就帶著我2個孫女去看了」，沒想到竟然也讓他對於人生有了更多的感悟，聽到IU在萬人面前說出自己耳朵已出狀況1年時，鄭東煥感到既心疼又佩服，「能夠在勇敢說自己耳朵其實聽不見，這對一個歌手來說是多麼嚴重的狀況，IU真的很偉大」。

鄭東煥（左一）正演出的話劇《教宗的繼承》也有邀請IU（左三）來欣賞。（摘自IG）

至於這次入圍金馬獎，IU是否有傳訊息祝賀？他笑說「因為我比較害羞，不太習慣向其他人炫耀，所以一直沒跟IU聊起這件事，不過既然今天你在訪問中提到了，那我等等傳訊息跟她說一聲」。而他在劇中常演刁難家人的嚴厲父親，私下是個怎樣的爸爸？鄭東煥羞答「我很吝於表達，只會在背後默默地守護著」。