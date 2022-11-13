美國總統拜登、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅13日在柬埔寨舉行元首會談。拜登在會談開場白前表示，加強供應鏈合作與經濟復甦能力，謀求台灣海峽和平穩定的方案，並擴大支援烏克蘭，而自由開放的印太地區將成為會談議題。 拜登又指，對於各種課題，三國目前共同邁進，相信今後會進一步深化強有力的合作。

韓聯社報導，美日韓元首在會談中簽署聯合聲明，表明有意即時共享北韓導彈資訊，並針對新設三國經濟安全對話機制達成一致。韓國總統辦公室指出，這是韓美日三國首次簽署具有所有性質的聯合聲明。

美日韓三方一致認為，為反制北韓核武挑釁，美日韓保持緊密合作，為達到朝鮮半島與東北亞和平與穩定，美日韓有必要進一步加強合作。

拜登表示，北韓不斷發起核武挑釁，因此此時此刻美日韓三方的合作夥伴關係特別重要，希望透過13日的會議，美日韓三方合作能得到進一步深化。

美日韓元首13日下午在柬埔寨首都金邊一家飯店舉行三邊會談，會談持續15分鐘，隨後美日元首、美韓元首、日韓元首分別舉行會談。