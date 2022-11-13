針對南投民眾醫療需求日益提高，國民黨南投縣長候選人許淑華表示，彰化基督教醫療財團法人已順利取得擴建土地，預計投入約55億元經費於117年完工啟用新院區，屆時縣內醫療資源及品質將再提升。許淑華提出了南投醫療發展六策略：一、充實在地醫療人力；二、提升醫療可近性；三、強化公立醫療功能；四、強化在地緊急醫療處理能力；五、推動遠距醫療；六、強化緊急後送機制等，要讓全縣居民健康沒距離。

因應南投高齡化社會，南投基督教醫院近年空間受限且使用飽和，優化區域及偏鄉醫療品質是未來南投的施政核心。深入盤點相關法令與可行資源後，許淑華認為，南投醫療的未來不是引進醫學中心，而是引進醫學中心的服務品質，讓南投每個區域醫院都要做到醫學中心的品質、能夠和其他大型醫院合作，形成一個醫療堡壘。因為醫學中心的進駐不但無法解決真正的南投醫療問題，更會壓縮原本的醫療服務量能，損害民眾真正需求。

這回許淑華提出了南投醫療發展六策略：一、充實在地醫療人力；二、提升醫療可近性；三、強化公立醫療功能；四、強化在地緊急醫療處理能力；五、推動遠距醫療；六、強化緊急後送機制。

許淑華強調，也要讓偏鄉居民均能獲得完善的醫療與照顧，未來縣政府會在現有的醫療照護基礎上，持續完備偏鄉醫療照護、充實人力資源，提供方便的就醫服務，同時強化向前延伸的健康促進與預防照護，以及向後的長照整合服務，並結合科技推動遠距醫療，發展因地制宜的偏鄉照護，讓全縣居民健康沒距離。