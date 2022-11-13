2022年聯合國氣候變遷大會(COP27) 會議期間，國際原子能總署(IAEA)的總幹事表示，核能是最有效的減碳工具，是對抗全球變暖的無名英雄，並表示只要營運正常並且系統翻新，「核電廠可以安全運作100年」。

世界核能新聞(WNN)報導，隨著大眾對核能的瞭解日深，核能已在COP會議上有了公認的地位，因此COP27第1天會議，國際原子能總署總幹事格羅西 (Rafael Mariano Grossi )就受邀演講，談核能對減少碳排放、應對氣候變化的重要作用。

格羅西在與媒體對話時，媒體問到：「1970 年代建造的許多核反應爐，運作至今已接近 50 年；其中一些已經通過延役許可，達到60 或 70 年，請問這是否安全？」

格羅西回答：「對抗全球暖化是個長期抗戰，而核電廠的長期運轉，已證明它是個非常划算的投資，它運作的時間愈長，就愈有利潤。你說 70 年是否安全，我說100年都不是問題。其實我們已經接近答案了，有些反應爐的運作時間已經接近 80 年，也都非常安全，它們設備其實並不老舊，而是經過非常徹底的翻新。」

「國際原子能總署相當在乎核電廠的安全性，我們建立了一套非常嚴格的同行審查，與國家監管機構合作，以確保長期運行的反應爐，都符合最新的安全標準。」

當被問及「是否認為，從阻止氣候變遷的角度來看，有些國家選擇關閉核電廠，是不是犯了錯誤？」他說：「確實，我認為那是錯誤的。核能電廠是否運轉，是一個技術、科學討論的問題。然而在政治討論當中，2 加 2時常 不等於 4。」

「從科學技術者的角度來看，很難接受人們做出不正確的的決定，但這確實經常發生。我們面臨的挑戰是說明核能的重要，它是解決氣候問題的方法，也是重要的工作機會。」