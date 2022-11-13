國民黨桃園市長候選人張善政今（13）日在臉書呼籲，桃園的未來不能等，必須升級產業、進一步接軌國際，讓桃園成為台灣繁榮的新創門戶、亞洲的智慧新都。「我有經驗、有專業，絕對做得到！」也會秉持「今天不做，明天就會後悔」的精神，繼續為桃園、為台灣打拚！

張善政表示，他參選以來，提出了許多照顧市民需求的政見，期待細緻的政策討論，但對手卻只給出消極、負面的回應。

張善政舉例，他提出「設立婦幼局」，要全方位照顧女性及幼兒，對手說「這個不需要」、「張善政不瞭解桃園」；他提出「1280月票」，為通勤民眾提供便利，對手說是「挽救曝光度」。後來他們邯鄲學步，提出相關政見，重演「綠能你不能」。

張善政指出，這些酸言酸語，有些是拘泥現況、墨守成規，有些則是為罵而罵。

這些攻擊，都不會阻礙他持續提出創新、有利市民的政策。因為他相信，為政者要有「今天不做，明天就會後悔」的果決與勇氣！

張善政提到，2016年5月，在他即將離開行政院的最後幾天，在多重的壓力下，拍板同意開放Apple Pay等國際行動支付進入台灣。「擇善固執，是我的堅持」，產業創新與扶植本土必須兼顧，因此台灣才總算邁出了電子支付的第一步、趕上了重要的國際潮流。

張善政強調，桃園的未來不能等，必須升級產業、進一步接軌國際，讓桃園成為台灣繁榮的新創門戶、亞洲的智慧新都。「我有經驗、有專業，絕對做得到！」他會秉持「今天不做，明天就會後悔」的精神，繼續為桃園、為台灣打拚！