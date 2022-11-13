距離大選僅剩13天，民進黨新北市長候選人林佳龍今(13)日晚間出席蘆洲競選總部成立音樂晚會，除了在地議員以及議員候選人全員到齊外，副總統賴清德也前來同台力挺，吸引約2000名持者到場加油；林佳龍再批侯友宜把新北市當權力的踏板，呼籲新北市民「拒投半年市長」。

林佳龍直言新北市已被國民黨執政17年，而侯友宜從擔任新北市副市長到現在擔任市長也12年了，現在自己有向市民老闆承諾會做滿4年，反觀侯友宜卻不敢說連任會做滿4年，對方發言人更說當選半年去選總統不算落跑，要贏40萬票拿到選總統的門票，痛批侯友宜把新北市做他權力的踏板，高喊「新北市民要拒投半年市長」。

林佳龍說，侯友宜表面上不藍不綠、藍綠通吃，但是遇到關鍵問題，他的核心價值就會跟民進黨相左，更稱自己是民主運動的學運領袖，而侯友宜是威權體制的執行者；更酸侯整天只會說好好做事、安居樂業，但新北不僅治安不安，發生三重警打人、社會住宅興建太少，居無正義、新北自殺率六都最高也不快樂，產業外移、就業機會減少，「這樣有安居樂業嗎？」。

賴清德致詞時，直言蘆洲是台灣民主聖地，蘆洲鄉親長久以來支持民主、為台灣站第一線，在2008年民進黨最辛苦的時候，濁水溪以北的立委只剩三重、蘆洲2席，2010年後無論總統、市長、立委選舉，支持民進黨的選票都超過五成，2020年更是多達64％選票支持。

賴清德指出，中國對台灣打壓無所不在，還好美國、日本、韓國、歐盟領袖不斷公開發表聲明要求中國勿破壞兩岸和平，各國國會議員組團來台用行動具體行動表達對台灣支持、美國總統拜登更是在受訪，四度表態會堅定支持台灣，「若我們贊成蔡總統領導、肯做蔡總統後盾，那我們支持民進黨提名的候選人、新北市支持林佳龍，讓國際社會知道台灣人民、蘆洲鄉親絕對守護台灣到底」。

賴清德表示，林佳龍為地方提出很多政見，包括都市更新、新闢縱貫線的溪北捷運、解決新北的老屋和交通問題，用部長層級、國家高度來規劃新北市的交通，而且新的地方建設也沒有忘記，停車場、醫院、公園、公托跟長照機構都有規劃，若是讓他來帶領，新北絕對有實力、有條件成為英國倫敦、法國巴黎、日本東京、韓國首爾這樣的國際都市，可以帶動都市繁榮、讓新北進入國際社會。