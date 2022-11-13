香港女演員袁詠儀外號「靚靚」，2001年和男演員張智霖在美國註冊結婚，2006年誕下兒子Morton（張慕童），俊男美女的組合令不少人欣羨，夫妻倆更不時在節目上秀恩愛，可謂是演藝圈的模範夫妻；近日正逢Morton的16歲生日，他曬出道遊樂園慶生的照片，明顯已經長成小帥哥的模樣。

Morton於13日在Instagram發文：「16 - thank you all for the wishes（16歲，謝謝所有人的祝福）」，他曬出在迪士尼遊樂圈的夜景照，背後是五彩的城堡，Morton身上掛著彩燈項鍊，在人群中格外顯眼，身上的白色T恤和寬鬆襯衫打扮休閒，雖然戴著黑色口罩遮住半張臉，仍能看出遺傳了爸媽的深邃五官，乍看下有點混血兒的感覺，加上高挑身材，氣質相當出眾。

該貼文獲得1.5萬人按讚，泰國演員吳翊歌送上祝福：「生日快樂兄弟」，網友們紛紛送上祝賀，也有人留言：「小張，你的項鍊好可愛」、「越來越帥了」、「木村拓哉同一天生日」、「魔童拿手機的樣子好酷」。媽媽袁詠儀則在微博寫下祝福：「十指緊扣，張青少年，生日快樂Happy 16th Birthday」，照片中是兒子剛出生時抓住她的手，現在兒子的手已經和袁詠儀差不多大，吸引許多粉絲留言祝賀。

袁詠儀曬出與兒子牽手照與蛋糕照。（圖／袁詠儀微博）

張智霖和袁詠儀是圈內有名的模範夫婦，不過倆人當初結婚沒辦婚禮也沒拍婚紗，近期張智霖參加節目《披荊斬棘》，他唱到一半突然向觀眾喊話「我曾經說過，我希望60歲的時候跟我太太補拍一張婚紗照，可是我想，為什麼我們還要等呢？今天，我特別想給她一個提早10年的婚禮」，袁詠儀身穿婚紗，倆人朝對方走去，畫面感動許多人。