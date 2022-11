香港女演員袁詠儀外號「靚靚」,2001年和男演員張智霖在美國註冊結婚,2006年誕下兒子Morton(張慕童),俊男美女的組合令不少人欣羨,夫妻倆更不時在節目上秀恩愛,可謂是演藝圈的模範夫妻;近日正逢Morton的16歲生日,他曬出道遊樂園慶生的照片,明顯已經長成小帥哥的模樣。

Morton於13日在Instagram發文:「16 - thank you all for the wishes(16歲,謝謝所有人的祝福)」,他曬出在迪士尼遊樂圈的夜景照,背後是五彩的城堡,Morton身上掛著彩燈項鍊,在人群中格外顯眼,身上的白色T恤和寬鬆襯衫打扮休閒,雖然戴著黑色口罩遮住半張臉,仍能看出遺傳了爸媽的深邃五官,乍看下有點混血兒的感覺,加上高挑身材,氣質相當出眾。

該貼文獲得1.5萬人按讚,泰國演員吳翊歌送上祝福:「生日快樂兄弟」,網友們紛紛送上祝賀,也有人留言:「小張,你的項鍊好可愛」、「越來越帥了」、「木村拓哉同一天生日」、「魔童拿手機的樣子好酷」。媽媽袁詠儀則在微博寫下祝福:「十指緊扣,張青少年,生日快樂Happy 16th Birthday」,照片中是兒子剛出生時抓住她的手,現在兒子的手已經和袁詠儀差不多大,吸引許多粉絲留言祝賀。

袁詠儀曬出與兒子牽手照與蛋糕照。(圖/袁詠儀微博)

張智霖和袁詠儀是圈內有名的模範夫婦,不過倆人當初結婚沒辦婚禮也沒拍婚紗,近期張智霖參加節目《披荊斬棘》,他唱到一半突然向觀眾喊話「我曾經說過,我希望60歲的時候跟我太太補拍一張婚紗照,可是我想,為什麼我們還要等呢?今天,我特別想給她一個提早10年的婚禮」,袁詠儀身穿婚紗,倆人朝對方走去,畫面感動許多人。