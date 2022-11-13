阿姨（姐姐）我不想努力了！一名男網友抱怨比自己大10歲的女友最近看上其他「小鮮肉」，還要求他一起玩「三人行」，讓他難以接受，卻又不想退出，感嘆「突然理解古早時代後宮爭寵有多累了」。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，女友是比自己大10歲的姐姐，不過對方真的很會保養，跟她一起出去，別人都只會猜她比原PO大3-5歲而已，平常的開銷也都是女友出錢，原PO只需要送點小東西，「然後在床上滿足她」。

怎料女友最近看上其他「小鮮肉」，雖然女友口頭上說還很愛他，但卻提出「要跟別的小鮮肉共用她」，更要他「配合小鮮肉一起跟她玩三人行」，原PO雖然不願意，但卻也不想退出，「退出我就輸了，要怎麼想辦法讓我女朋友討厭那個小鮮肉、只愛我一個？」，並感嘆「突然理解古早時代後宮爭寵有多累了」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書靠北女友2.0)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「很簡單，想盡辦法讓小鮮肉愛上你」、「這個姐姐需求這麼大喔！三人行是哪招！但大概猜想的到以後有無限個小鮮肉欸…」、「你就當作上班賺錢，公司都會有同事。這樣的概念就可以」、「直接上了那小鮮肉，然後再上她！你就贏了」、「姐說愛你，但沒說只愛你一個阿」、「這創作很可以，新的題材，非常好，繼續努力」、「幻想劇的新戲碼」。