「選對人，帶城市大步前進！」高雄市長陳其邁今天(13日)連趕兩場輔選行程，首先他跟桃園市長候選人鄭運鵬一起車掃桃園街區，還用雙手在頭上比出大大的愛心，稱讚鄭運鵬能延續好建設。隨後他與南投縣長候選人蔡培慧合體，大推她的韌性、堅強，都是自己敬佩、學習的地方。

陳其邁表示，鄭運鵬不僅是好的幹事長，在立法院展現柔軟身段、協調能力，更有創意，關心年輕家庭。鄭文燦市長八年建設，讓桃園脫胎換骨。許多重大建設，航空城、亞洲矽谷，都關係到桃園未來發展。特別來幫鄭運鵬加油，希望鄭文燦市長的好建設、市政努力，11/26能夠延續。進步不走回頭路！

陳其邁也幫南投縣長候選人蔡培慧助選說，蔡培慧從農家子弟拚到台大博士，有人文關懷、也有對土地熱愛，是南投的女兒。一路走來，她參與社會運動、投入農村改革，和南投所有鄉親站在一起，度過難關。她的韌性、堅強，都是陳其邁敬佩、學習的地方。

「投培慧一票，就是投南投一票。」陳其邁喊道：讓有學識有能力有國際視野的蔡培慧，帶領南投翻轉重生！雖然是地方選舉，但全世界都在注目。我們要向世界證明，堅持國家發展路線，守護民主決心。一起努力！